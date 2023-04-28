Итоги дня: Путин подписал пакет законов, ключевая ставка осталась на уровне 7,5%, подготовка к KazanForum
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 28 апреля:
- Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, вносящих изменения в УК, КоАП и другие нормативно-правовые акты. Ужесточена ответственность за госизмену — преступникам будет грозить пожизненное заключение, запрещена продажа вейпов несовершеннолетним — нарушителям грозит штраф, за дискредитацию ВС страны и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности, будут лишать приобретенного гражданства.
- Владимир Путин заявил, что желавшие создать для России проблемы страны устроили их для себя. Он заверил, что Москва не собирается уходить на «самоизоляцию», и обратил внимание, что бывшие партнеры в некоторых государствах «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога».
- Банк России в пятый раз сохранил ключевую ставку 7,5%. Она держится на этом уровне с сентября 2022 года. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.
- По новому прогнозу Центробанка годовая инфляция в 2023 году составит 4,5—6,5%. Раньше она ожидалась на уровне 5—7%. По расчетам регулятора, показатель вернется к 4% в следующем году.
- Эльвира Набиуллина рассказала, что пилотный проект по внедрению цифрового рубля продлится как минимум до конца года. «Мы будем его проводить столько, сколько нужно», — уточнила глава Центробанка.
- Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, заключили в Международном валютном фонде. По данным МВФ, после резкого падения во II квартале 2022 года сфера серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за прошлый год до 2,1%.
- Участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России, прибудут зарубежные министры и дипломаты. Подробную программу мероприятия обсудили на финальном заседании оргкомитета по подготовке к проведению мероприятия в МВЦ «Казань Экспо». Детали — в материале «Реального времени».
- Полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до столицы Татарстана планируют в конце 2023 года. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии замыкания моста через Оку.
- Казань стала одной из пилотных территорий, которым в экспериментальном порядке разрешили ежегодно поднимать тарифы на услуги ЖКХ сразу на 10—13% вместо предельного допустимого уровня в 4%. Тарифная нагрузка на казанцев выросла в связи с реализацией дополнительной инвестиционной программы МУП «Водоканал» стоимостью 7 млрд рублей, утвержденной в конце 2021 года.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал провести 22 и 23 мая в школах последние звонки, а 23 и 24 июня — выпускные. С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме.
- Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня. Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании соответствующей меры пресечения.
- Онлайн-ретейлер Wildberries планирует провести ребрендинг и сейчас ищет новую концепцию для логотипа и бренда. По словам основательницы и гендиректора маркетплейса Татьяны Бакальчук, команда ретейлера ощущает, что «бренд несколько устарел», бренд должен «считываться как дружелюбный и современный».
- В Казани провели первый в 2023 году рейд по соблюдению правил парковки электросамокатов. По его итогам 27 СИМов отправили на склад. Власти уточняют, что «в целом проблем и сложностей с самокатами нет». Рейды планируют проводить каждую неделю.
- В преддверии финального матча за Кубок Гагарина, который пройдет в Казани 29 апреля, у «Татнефть Арены» с ночи собралась огромная очередь желающих купить билеты на игру между «Ак Барсом» и ЦСКА. Некоторые болельщики начали приходить к кассам уже ночью, хотя кассы открылись только в 11:00.
- В Татарстане вынесли обвинительно-оправдательный приговор по первому в республике делу о монополии в сфере ритуальных услуг. Набережночелнинский суд признал виновным по четырем эпизодам превышения полномочий директора городского кладбища Ришата Шайхулова и назначил ему наказание в 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
- Руководителем Центра цифровой трансформации Татарстана назначен Алексей Едельсков. С июня 2022 года он занимал должность начальника управления технологической инфраструктуры ЦЦТ.
- Всплеска заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «арктур» в Татарстане не ожидают, заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Несмотря на это меры профилактики продолжат соблюдать.
- Магазины Maag и Vilet — переименованные Zara и Stradivarius — открылись в казанском ТЦ «Мега». Они не работали больше года. В торговом центре также ожидается открытие Bershka и Pull&Bear под новыми названиями: DUB и Ecru.
Ключевые события 429-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Артемовск. Он заявил, город поврежден, но его восстановление возможно, так как у страны есть необходимый для этого опыт.
- Минувшей ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение украинских резервов в районы боевых действий пресечено.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. У Синьковки и Кисловки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около Терны (ДНР) и н. п. Червоная Диброва (ЛНР).
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в город дополнительные резервы.
- У н. п. Бондарное (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Водяное, Павловка, Новополь (ДНР) и Чаривное Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах.
- Истребительной авиацией ВКС России у Дробышево (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Уничтожено еще пять украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаТехнологииЭкономикаБанкиФинансыСпортХоккей
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