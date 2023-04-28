Wildberries ищет новую концепцию для логотипа и бренда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Онлайн-ретейлер Wildberries планирует провести ребрендинг, сейчас ищет новую концепцию для логотипа и бренда, заявила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.



По ее словам, команда ретейлера ощущает, что «бренд несколько устарел». Бакальчук хочет, чтобы бренд «считывался как дружелюбный и современный».

Гендиректор добавила, что компания приступила к рассмотрению возможных концепций, но окончательный вариант еще не утвержден. Wildberries не рассматривает в качестве нового названия «Ягодки», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще в конце 2022 года Бакальчук сообщала, что Wildberries может провести частичный ребрендинг названия. Тогда не исключался вариант сокращения до аббревиатуры WB. Бакальчук заявила, что частичный ребрендинг — «факультативная история», поэтому сроков у его реализации нет. Она напомнила, что бренд менял название три раза за всю историю существования.

В августе прошлого года Wildberries менял название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». В компании указывали, что такое название сайта — часть маркетинговой кампании. Известно, что Wildberries подавал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «Ягодки». В ноябре 2022 года Бакальчук не исключала смену названия на русскоязычное. Она отмечала, что «история с «Ягодками» народу зашла».



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Маргарита Головатенко