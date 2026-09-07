Президент России объявил благодарность двум представителям Татарстана
Так, замминистра строительства получил благодарность за «достигнутые трудовые успехи»
Президент России Владимир Путин в своем указе выразил благодарность двум представителям Татарстана. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев получил благодарность за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Зиле Валеевой, занимающей должность председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» по РТ, благодарность была выражена за «активное участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий, а также за заслуги в гуманитарной деятельности».
Ранее Путин поручил создать комиссию по применению ограничительных мер.
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