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Президент России объявил благодарность двум представителям Татарстана

16:45, 07.09.2026

Так, замминистра строительства получил благодарность за «достигнутые трудовые успехи»

Президент России объявил благодарность двум представителям Татарстана
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин в своем указе выразил благодарность двум представителям Татарстана. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев получил благодарность за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Зиле Валеевой, занимающей должность председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» по РТ, благодарность была выражена за «активное участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий, а также за заслуги в гуманитарной деятельности».

Ранее Путин поручил создать комиссию по применению ограничительных мер.

Никита Егоров

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