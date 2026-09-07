СМИ: на аукционе в ОАЭ продали редкого сокола за рекордные 571 тыс. долларов

Сокол был выведен в Соединенных Штатах и отличается необычным цветом перьев

Фото: Реальное время

На аукционе, прошедшем в рамках Международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения в столице ОАЭ, Абу-Даби, был продан редкий белый сокол за рекордные 2,1 миллиона дирхамов (571 тысяча долларов, или 49,1 млн рублей по текущему курсу). Фото птицы опубликовано на портале WAM.

Согласно информации, этот чистокровный кречет с «ультрабелым» оперением стал самой дорогой птицей, когда-либо выставленной на аукционе. Уточняется, что сокол был выведен в Соединенных Штатах и отличается необычным цветом перьев.

В выставке участвуют более 2,4 тысячи компаний из 71 страны мира, а также представители 55 соколиных ферм.

Никита Егоров