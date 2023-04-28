Хуснуллин: «Артемовск поврежден, но восстановить его можно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Артемовск. Он заявил, город поврежден, но его восстановление возможно.



По словам Марата Хуснуллина, у России есть опыт, который позволит восстановить административный центр Бахмутского района.

— Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно! — написал он в своем telegram-канале.

На этой неделе сообщалось, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация оказали им непосредственную поддержку. Они пресекали попытки ВСУ перебросить туда резервы.

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Маргарита Головатенко