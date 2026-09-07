Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу самозапретов на кредиты через МФЦ

Лидерами по общему количеству стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

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В августе 2026 года жители Татарстана установили 3,1 тыс. самозапретов на получение кредитов и займов через многофункциональные центры. По этому показателю республика заняла четвертое место среди регионов России, передает ТАСС со ссылкой на национальное бюро кредитных историй.

Всего в августе россияне установили 665,1 тыс. самозапретов — на 16% меньше, чем в июле (791,1 тыс.). Через портал «Госуслуги» было оформлено 601,5 тыс. запретов, через МФЦ — 63,6 тыс.

Лидерами по общему количеству стали Москва (59,8 тыс.), Московская область (41,8 тыс.) и Санкт-Петербург (30,7 тыс.). В пятерку также вошли Краснодарский край и Ростовская область. При этом через МФЦ чаще всего запреты устанавливали жители Краснодарского края (3,8 тыс.), Санкт-Петербурга (3,6 тыс.), Ростовской области (3,5 тыс.), Татарстана (3,1 тыс.) и Челябинской области (2,3 тыс.). В Москве через центры оформили всего 1,5 тыс. самозапретов.

Одновременно в августе зафиксировано 267,4 тыс. снятий ранее установленных самозапретов — на 5,3% больше, чем в июле. В МФЦ услугу снятия использовали 147,4 тыс. раз, на «Госуслугах» — 120 тыс. раз.

В НБКИ связывают снижение спроса с тем, что большинство желающих уже воспользовались услугой, а также с успехами в борьбе с мошенниками. Тем не менее эксперты призывают сохранять бдительность и регулярно проверять кредитную историю.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов по рынку труда. Рейтинговый балл республики составил 85,71.

Алсу Сабирзанова