Владимир Путин: «На «самоизоляцию» Россия уходить не собирается»

Президент России Владимир Путин заявил, что желавшие создать для РФ проблемы страны устроили их для себя. Об этом пишет RT.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что бывшие партнеры в некоторых странах «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога». Но Россия не отказывается от него.

— Повторю: на «самоизоляцию» Россия уходить не собирается. Наоборот — будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами — и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке. В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца Владимир Путин прокомментировал санкции, вводимые Западом. Он считает, что они будут действовать длительное время. Глава государства обратил внимание, что инициаторы санкций резко разорвали связи с Россией. Однако это не помешало стране обеспечить свою устойчивость.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов