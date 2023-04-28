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Владимир Путин: «На «самоизоляцию» Россия уходить не собирается»

18:48, 28.04.2023
Владимир Путин: «На «самоизоляцию» Россия уходить не собирается»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что желавшие создать для РФ проблемы страны устроили их для себя. Об этом пишет RT.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что бывшие партнеры в некоторых странах «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога». Но Россия не отказывается от него.

— Повторю: на «самоизоляцию» Россия уходить не собирается. Наоборот — будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами — и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке. В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца Владимир Путин прокомментировал санкции, вводимые Западом. Он считает, что они будут действовать длительное время. Глава государства обратил внимание, что инициаторы санкций резко разорвали связи с Россией. Однако это не помешало стране обеспечить свою устойчивость.

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Айрат Назипов
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