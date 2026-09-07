Турналог предложили переложить с отелей на туристов

Авторы идеи предлагают сделать плательщиком самого туриста, а гостиницы оставить в роли налоговых агентов

Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм взимания туристического налога. Инициативу направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, сообщила пресс-служба РСТ.

Сейчас налог платят отели и гостиницы, что иногда вынуждает их гасить его из собственной прибыли. Авторы идеи предлагают сделать плательщиком самого туриста, а гостиницы оставить в роли налоговых агентов. Они будут собирать сбор и перечислять его в бюджет.

предоставлено архбюро Сергея Скуратова

Ключевое изменение касается отказа от процентной ставки, привязанной к стоимости номера. Вместо этого предлагается перейти к фиксированной сумме за одного человека в сутки. В РСТ считают текущую модель несправедливой, поскольку рост цен на проживание связан с увеличением расходов на зарплаты, коммунальные услуги и ремонт. Фиксированный сбор сделает нагрузку более предсказуемой и отделит налог от ценовой динамики гостиниц.

Также предложили ввести инвестиционный вычет для гостиниц, вкладывающихся в капремонт и реконструкцию. Подтвержденные затраты можно будет учесть при расчете налога в следующих периодах, часть сбора останется у отеля на обновление инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Татарстан набрал 17,7 балла и стал лидером среди 13 туристических направлений. Республика получила максимальные оценки по трем из четырех критериев.

Алсу Сабирзанова