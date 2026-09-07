Авито и НИУ ВШЭ запускают специализацию по высоконагруженным системам в Нижнем Новгороде

Студенты будут проектировать и создавать сервисы, способные обрабатывать большие объемы данных и работать с микросервисной архитектурой

Авито и нижегородский кампус НИУ ВШЭ запускают совместную практико-ориентированную специализацию «Разработка и развитие высоконагруженных систем». Студенты будут проектировать и создавать сервисы, способные обрабатывать большие объемы данных, работать с микросервисной архитектурой, тестировать системы под нагрузкой и решать практические задачи вместе с экспертами.

Специализация рассчитана на студентов после второго курса программы «Компьютерные науки и технологии», отбор проходит на конкурсной основе с учетом академической успеваемости, мотивации и результатов тестирования. Обучение продлится два года и станет частью четырехлетнего бакалавриата. Технологический фокус программы — язык программирования Go, микросервисная архитектура, системное проектирование, распределенные высоконагруженные системы, DevOps, качество и нагрузочное тестирование.

В основе программы — практический подход к обучению. Студенты будут работать с реальными задачами бизнеса и кейсами, заниматься командной разработкой и учиться у преподавателей-практиков платформы. Помимо технических навыков, студенты научатся понимать, как устроена работа над продуктом — от идеи до запуска.

Отдельное внимание в программе уделено карьерному развитию. Студенты смогут пройти практический трек под наставничеством тимлидов Авито и подготовить выпускную квалификационную работу.



«Для нас работа с вузами — часть системного подхода к развитию инженерных кадров. Мы объединили сильную академическую базу ВШЭ с нашей практической экспертизой в разработке высоконагруженных систем. Для студентов это возможность уже во время учебы познакомиться с современной инженерной практикой, получить опыт решения реальных технологических задач и начать строить карьеру в индустрии, не уезжая из Нижнего Новгорода», — комментирует Игорь Десятников, руководитель офиса Авито в Нижнем Новгороде и департамента по разработке коммуникационных продуктов.

«Для нас важно, чтобы наши студенты получали те же карьерные возможности, что и их сверстники в Москве и Санкт-Петербурге. Мы рады, что наш кампус стал первой площадкой компании в Нижнем Новгороде. Это важный шаг для города: здесь создаются все условия для подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов», — подчеркивает Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.