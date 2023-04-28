В Казани болельщики с ночи стоят в очереди за билетами на финал Кубка Гагарина

У «Татнефть Арены» в Казани собралась огромная очередь — люди хотят купить билеты на решающий матч «Ак Барса» и ЦСКА. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.



Очевидцы сообщают, что некоторые болельщики начали приходить к кассам уже ночью, еще часть пришла ранним утром, около 6 часов. Кассы откроются только в 11.00.

Как сообщает Mash Iptash, в очереди началась драка: кто-то захотел пройти вперед вне очереди. Охрана не смогла разрешить конфликт, на место вызвали полицию.

Накануне казанский «Ак Барс» на выезде сумел переиграть ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и сравнял счет в серии. Игра закончилась победой гостей со счетом 0:3. Сейчас команды имеют в противостоянии по три победы.



Финальная игра состоится на «Татнефть Арене» 29 апреля в 17.00. В этом матче станет известен обладатель Кубка Гагарина.

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Маргарита Головатенко