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В Казани болельщики с ночи стоят в очереди за билетами на финал Кубка Гагарина

10:33, 28.04.2023
В Казани болельщики с ночи стоят в очереди за билетами на финал Кубка Гагарина
Фото: t.me/vkazani

У «Татнефть Арены» в Казани собралась огромная очередь — люди хотят купить билеты на решающий матч «Ак Барса» и ЦСКА. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Очевидцы сообщают, что некоторые болельщики начали приходить к кассам уже ночью, еще часть пришла ранним утром, около 6 часов. Кассы откроются только в 11.00.

Как сообщает Mash Iptash, в очереди началась драка: кто-то захотел пройти вперед вне очереди. Охрана не смогла разрешить конфликт, на место вызвали полицию.

Накануне казанский «Ак Барс» на выезде сумел переиграть ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и сравнял счет в серии. Игра закончилась победой гостей со счетом 0:3. Сейчас команды имеют в противостоянии по три победы.

Финальная игра состоится на «Татнефть Арене» 29 апреля в 17.00. В этом матче станет известен обладатель Кубка Гагарина.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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