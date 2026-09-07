На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составляет 4,7 км, ширина — 7 м (две полосы)

В Приморском крае состоялось открытие автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР. Запуск движения по объекту дали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, передает «Интерфакс».

Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составляет 4,7 км, ширина — 7 м (две полосы). Мост получил официальное наименование «мост Якова Новиченко» в честь офицера Красной армии, который в 1946 году спас жизнь Ким Ир Сена.

В рамках проекта также завершено строительство пункта пропуска «Хасан» с десятью полосами движения. Пропускная способность составляет до 300 автомобилей в день. Подъездная дорога к мосту выходит на федеральную трассу «Уссури», входящую в международный транспортный коридор Запад — Восток.

Соглашение о строительстве моста подписали в 2024 году в присутствии Владимира Путина и Ким Чен Ына. Работы начались весной 2025 года. Ранее между странами действовали только железнодорожный мост и авиасообщение. Открытие автомобильного перехода позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай изучают возможность сопряжения систем маркировки товаров. Также рассматривается сотрудничество в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Алсу Сабирзанова