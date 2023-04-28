«Если обнаружим невыполнение — срежем часть выручки»

Госкомитет РТ по тарифам пригрозил казанскому «Водоканалу», что может срезать тарифную выручку, если тот не сдаст вовремя два объекта по инвестпрограмме

Казань стала одним из трех пилотных регионов страны, которым в экспериментальном порядке разрешили ежегодно поднимать тарифы на услуги ЖКХ сразу на 10—13% вместо предельно допустимого уровня в 4%. Тарифная нагрузка на казанцев выросла в связи с реализацией дополнительной инвестиционной программы МУП «Водоканал» стоимостью 7 млрд рублей, утвержденной в конце 2021 года. Ее опыт долгосрочного регулирования предельных индексов роста платы граждан с превышением за коммунальные услуги обсуждался на всероссийском семинаре-совещании ФАС России в Казани. «Вкладывать нужно, но есть и другие инструменты привлечения инвестиций, и их нужно развивать», — заметила представитель ФАС России Ирина Касаткина. И не ошиблась, но вот кошельки казанцев от «канализационных» обременений не спасти, выяснило «Реальное время».

Коммунальный довесок в 7 млрд рублей

Сегодня, в заключительный день всероссийского совещания ФАС России, в Казани подвели в некотором роде «сенсационные» итоги работы регионов, которым в пробном режиме разрешили поднять тарифы на услуги ЖКХ сверх нормы (предельно допустимый индекс — 4% в год). Собранные с потребителей платежи — направить на модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры регионов. Иначе говоря, жителям Казани, Тюмени и Московской области пришлось оплачивать реформу ЖКХ за свой счет.

Так, повышенная тарифная нагрузка для казанцев связана исключительно с реализацией дополнительной инвестиционной программы МУП «Водоканал» стоимостью 7 млрд рублей. Она разработана специально для обновления коммунальных сетей в городе. Причем для проведения основных строительных и ремонтных работ уже есть базовая инвестпрограмма стоимостью 21 млрд рублей, но ее оказалось недостаточно. О том, как устроена коммунальная доппрограмма казанского «Водоканала», с пристрастием обсуждали на дискуссионной площадке «Опыт субъектов Российской Федерации по исполнению мероприятий инвестиционных программ и концессионных соглашений, послуживших основанием долгосрочного регулирования предельных индексов роста платы граждан с превышением за коммунальные услуги».

Тарифы на воду будут расти до 2028 года

Дополнительная инвестпрограмма МУП «Водоканал» была утверждена решением Казанской городской думы 28 октября 2021 года, после чего была направлена на согласование в ФАС России. Последнюю точку поставил отдельный указ президента РТ от 15 декабря 2021 №УП-958. Согласно ему, капитальные вложения МУП «Водоканал» утверждены в сумме около 2,7 млрд рублей на предстоящие три года.

Так, в 2022 году объем освоения инвестиций должен составить 367,5 млн рублей, в 2023 году — 1,338 млрд рублей, в 2024 году — 1,064 млрд рублей. Основным источником этих инвестиций должны стать платежи жителей Казани. В результате тарифы для казанцев перескочили за нормативный уровень в 4%. Как следовало из слайдов, в течение последних трех лет тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения поднимались на 10—13%, несмотря на общий запрет не поднимать плату свыше 4%. Так, по итогам 2022 года максимальный рост тарифов составил 13%, в 2023 году — еще 10% от достигнутого уровня, и в 2024 году ожидается рост еще на 8,3%. В абсолютном выражении тариф на канализацию вырастет на треть — до 39,3 рубля за куб, а на воду — до 29,4 рубля за куб. Таким образом, казанцы получили самое большое превышение индекса платы за услуги ЖКХ в Татарстане.

Правда, среди остальных городов Казань по уровню тарифов не выбивается в антилидеры дороговизны, отметила зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. Сейчас Казань занимает 8-е место по канализации от самого высокого уровня в Кировской области, а также 4-е место по дешевизне воды после Марий Эл.

Впрочем, тарифы будут расти не только до 2024 года, но и до 2028 года, предупредили участники заседания. Причина — дополнительная инвестпрограмма рассчитана до 2028 года, а значит, будет нуждаться в финансовой подпитке. Правда, с каким темпом будет идти рост, пока не определено.

— Максимальными темпами они будут доводить сети до нормативного состояния, а вот с 2028 года тарифы будут индексироваться в рамках индекса инфляции, а уровень их прибыли и амортизационных отчислений будет достаточен для безаварийного и нормативного обслуживания водопроводных и канализационных сетей. Повышения тарифов сверхнормативного уровня после 2018 года не планируем, — пояснила Лариса Хабибуллина.

Федеральная корректировка

Что сделано? Заместитель директора по экономике и финансам МУП «Водоканал» Тагир Валиев доложил, что в прошлом году было построено и реконструировано 25 км сетей к МКД, садам, школам, проведена санация северного коллектора, улучшено водоснабжение для 700 тысяч жителей.

— В этом году план работ на 2,8 млрд рублей (включая источники по обеим инвестпрограммам), — добавил он и обмолвился, что дополнительная программа будет подвергнута корректировке в связи с подачей заявки на вхождение в федеральную программу «Модернизация коммунальных сетей», объявленную в марте этого года.

По словам Валиева, Минстрой РТ подготовил заявку по расширению инвестиционной программы МУП «Водоканал» Казани еще на 820 млн рублей. Из них — 420 млн — федеральные средства, а 420 млн — тарифные. В итоге стоимость программы увеличится до 7,5 млрд рублей. Заявка готовится для попадания в федеральную программу модернизации коммунальных сетей на 2023—2024 годы. Если она попадет, тогда тарифная нагрузка на население Казани составит 420 млн рублей.

Между тем Госкомитет РТ по тарифам готовится изъять часть тарифной выручки за минувший год, сообщила в разговоре с «Реальным временем» Лариса Хабибуллина.

— По первому траншу на 380 млн за 2022 год небольшое неисполнение по воде, сейчас анализируем, — сообщила она.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что МУП «Водоканал» второй год не может завершить ремонт аварийного участка 3-го северного коллектора на проспекте Фатыха Амирхана.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По словам Хабибуллиной, к 1 августа будет готов отчет о выполненных мероприятиях и направлен в ФАС. «Если обнаружим невыполнение, будем срезать часть выручки. По-другому никак. Два объекта было законтрактовано, проектные работы выполнены, но сами работы не закрыты. Вроде как бы провели, но именно актов о закрытии мероприятий мы пока не видим», — сообщила она. По ее словам, на 2023 год предусмотрено свыше 100 мероприятий.

— Сейчас по каждому мероприятию идет ежедневный контроль. По водоотведению идут с опережением графика, по водоснабжению идут с отставанием, как всегда и было. Почему так? Они считают, что у них в канализации более критическая ситуация, начинают случаться порывы труб рядом с проезжей частью автомобильных дорог, и они боятся возникновения нестандартной ситуации. Поэтому все силы брошены на предотвращение порывов труб. Идут работы на северном коллекторе по Чистопольской, люди сильно недовольны. Конечно, никого они не отключают, проводят «времянку» на 200 метров без отключения потребителей, заполняют полимерный «чулок» и переносят участок дальше. Они идут кусками от 150 до 200 метров, — рассказала Лариса Хабибуллина.