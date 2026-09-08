В Татарстане одобрили проект реконструкции здания Нацбиблиотеки
Работы предназначены для размещения лабораторий Института археологии имени А.Х. Халикова
Проектная документация второго этапа реконструкции здания Национальной библиотеки Татарстана, предназначенного для размещения лабораторий Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана, успешно прошла государственную экспертизу. Соответствующее положительное заключение размещено в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Согласно проекту, застройщиком объекта выступает сама Национальная библиотека РТ, функции технического заказчика выполняет Главстрой республики, а разработку документации осуществила компания «Татинвестгражданпроект».
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