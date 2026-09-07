Минниханов выступил на Инвестиционном форуме в Дубае

Тема форума в этом году — «Трансформация глобального процветания: открытие новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты и принял участие в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае, сообщает его пресс-служба.

В своем выступлении он поблагодарил руководство ОАЭ за открытость к сотрудничеству с регионами России и напомнил, что Татарстан является партнером и участником форума с момента его основания. Тема форума в этом году — «Трансформация глобального процветания: открытие новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан, по словам Минниханова, занимает первое место в России по инвестиционному климату, а экспортная ориентированность экономики позволяет поставлять продукцию республики в более чем 100 стран мира. Особое внимание он уделяет сотрудничеству со странами Ближнего Востока, где видит значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, халяль-продукции, высоких технологиях и исламских финансах.

Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешней торговле республики превысила 50%. Татарстан работает как платформа для привлечения инвестиционного капитала из стран Ближнего Востока.

Рустам Минниханов отметил, что республика готова делиться опытом, и пригласил участников форума посетить стенд Татарстана.

Ежегодный инвестиционный форум в Дубае является одной из крупнейших инвестиционных площадок Ближнего Востока. В этом году его программа охватывает три ключевых направления — глобальные рынки, экономики будущего и NexGen.

Алсу Сабирзанова