Метшин — о проведении в Казани Игр кочевников: «Это дополнительные вливания в инфраструктуру города»

Но в первую очередь эти соревнования — возвращение к своим корням, подчеркнул мэр

Фото: взято с сайта kzn.ru

Спортивную и туристическую инфраструктуру Казани ждут «дополнительные вливания», заявил сегодня на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин. Это связано с тем, что в столице Татарстана пройдут Всемирные игры кочевников.

— Это мощнейший международный проект. Для нас — очередной [знак] доверия. Продолжает работать, как принято говорить у студентов, зачетка. Наши достойно, на высшем уровне проведенные события позволяют бороться за такие проекты, — сказал Метшин.

Он подчеркнул, что проведение соревнований положительно повлияет на инфраструктуру города.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Безусловно, это дополнительные вливания вне бюджета в инфраструктуру города: в спортивное наследие, наследие туристической отрасли, гостиницы, рестораны, кафе, — сказал мэр.

При этом Игры кочевников — это в первую очередь возвращение к корням, ведь в программе — традиционные виды спорта, добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акцент Метшин сделал и на том, что проведение подобных проектов — это возможность подготовить в Казани профессиональные кадры.

— С каждым таким международным проектом уровень наших организаторов растет, начиная с волонтеров и заканчивая всеми, кто участвовал в реализации проекта. Самое главное наследие — что меняются люди. Есть опыт, сильная команда. Начинаем подготовку. Впереди серьезные, но очень интересные задачи, — заключил мэр.

Напомним, вчера раис Татарстана Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников и принял эстафету на проведение следующих соревнований.

— Для нас большая честь принять эстафету проведения Игр кочевников, которые здесь провели на самом высоком международном уровне. И конечно же, мы будем обращаться к вам, учиться у вас. И уже мы видим вашу поддержку. Мы разговаривали с нашими спортсменами, все очень довольны. Большое вам спасибо, желаю процветания братскому киргизскому народу и республике, — сказал Минниханов на церемонии передачи символа Игр кочевников — коокора.

Галия Гарифуллина