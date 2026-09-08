В Татарстане направят 46 млн рублей на «возвращение домой» лиц без гражданства

Иностранцев планируется депортировать в 2027 и 2028 годах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане направят 46 млн рублей на покупку авиабилетов для лиц без гражданства. Речь идет о тех иностранцах, которых планируется депортировать в 2027 и в 2028 годах, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документу, оплата расходов по контракту производится с лицевых счетов заказчика по реквизитам исполнителя. Заказчик — ФССП по Татарстану. При этом количество планируемых к закупке билетов не уточняется, но указано, что цена устанавливается авиаперевозчиком на день или час приобретения по фактической стоимости. Причем стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными при исполнении контракта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще отмечается, что настоящий контракт вступает в силу с 10 марта 2027 года и действует до конца 2028 года. При этом его действие разделено на два этапа: первый — до конца 2027 года, второй — до 31 декабря 2028-го.

Ранее сообщалось, что более тысячи иностранцев лишились российского гражданства за семь месяцев.

Тем временем представители малой авиации столкнулись с проблемами рентабельности, дефицита запчастей и конкуренции с беспилотниками. Как теперь работают авиаторы — в материале «Реального времени».

Никита Егоров