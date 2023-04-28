«KazanForum должен играть ключевую роль в усилении взаимодействия стран»

До проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» осталось около двух недель. Традиционно данное мероприятие соберет в столице Татарстана тысячи гостей со всего мира. Подробную программу мероприятия обсудили сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к проведению форума в МВЦ «Казань Экспо». Детали — в материале «Реального времени».

«На участие в форуме заявились более 2,5 тысячи представителей из 65 стран»

Заседание оргкомитета открыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин, заявив, что развитие сотрудничества со странами исламского мира — один из приоритетов внешней политики России.

— Ключевую роль в усилении взаимодействия между нашими странами должен играть KazanForum, который с этого года проводится на федеральном уровне, — обратился он к участникам встречи.

Напомним, в этом году форум по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

Фото: government.ru

Хуснуллин отдельно отметил и то, что уже на протяжении 13 лет площадка форума располагается в Татарстане. По его словам, все мероприятия, входящие в его программу, всегда проходили на очень высоком уровне. В свою очередь раис республики Рустам Минниханов сообщил, что на сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России.

Он уточнил, что в Казань прибудут зарубежные министры и дипломаты, что подчеркивает высокий статус мероприятия «как площадки экономического взаимодействия России и стран исламского мира». Также Рустам Минниханов рассказал, что в рамках KazanForum состоится более 150 деловых сессий, в которых примут участие более 750 спикеров.



Как отметил раис республики, на сегодняшний день одна из важнейших задач — это обеспечить комфортное прибытие гостей форума. По его словам, сейчас следует организовать ускоренный пограничный контроль для пассажиров международных рейсов, прибывающих в Казань в период проведения мероприятия.

Фото: government.ru

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советник президента России, ответственный секретарь форума Антон Кобяков добавил, что на участие в форуме заявились более 2,5 тысячи представителей из 65 стран. Так, в период с 15 по 23 мая на территории казанского аэропорта в круглосуточном режиме будет работать временный консульский пункт для визовой поддержки участников, сообщил он.

Не менее пяти российских и трех зарубежных госкорпораций

Отдельно раис Татарстана отметил, что сегодня ведется активная работа по организации сопутствующих мероприятий. Среди них специальное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с повесткой дня «Россия — Исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества».

— В рамках него будут рассмотрены вопросы продвижения опыта диалога между религиозными организациями России и государств исламского мира в целях дальнейшего сближения наших общих религиозных и нравственных ценностей: соблюдения гуманности и братства между религиями и культурами, а также дружбы между народами. Мы ожидаем, что в заседании примут участие высокие российские и зарубежные участники, — пояснил глава республики.

Фото: government.ru

Еще одним важным мероприятием станет дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» с участием министров культуры зарубежных стран. Продолжается работа и по наполнению выставочной площадки Russia Halal expo.

— Считаю целесообразным провести работу по обеспечению подписания многосторонних соглашений в рамках форума. Повысить статус мероприятия должно участие международных и российских госкорпораций в качестве генеральных партнеров форума. Я прошу Министерство промышленности и торговли оказать содействие в привлечении не менее трех международных и пяти российских госкорпораций, — сказал Рустам Минниханов.



Делегации прибудут из Турции, ОАЭ и Малайзии

После завершения протокольной части мероприятия Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов рассказали о том, как прошла встреча и какова готовность организаторов. Первым выступил вице-премьер страны, который заявил, что большая часть работы уже выполнена и остаются лишь завершающие этапы.

— Вся стратегия форума определена. Сегодня мы прошлись по техническим вопросам каждой рабочей группы. Что уже сделано, а что еще нужно доделать? До форума осталось меньше двух недель, поэтому, как говорится, все сверили часы. Мы настроены провести форум на высоком уровне, — сказал он.

Вместе с этим Хуснуллин отметил, что в этом году на форуме будет проведена большая работа, так как в нынешних условиях партнерские отношения со странами исламского мира имеют особый статус.

— В сегодняшней ситуации сотрудничество с мусульманскими странами для нас имеет огромное значение. Планируем подписать целый ряд дополнительных соглашений. В первую очередь это касается транспорта, например обслуживания коридора Север — Юг. Мы хотим выйти через Казахстан, Туркменистан и Азербайджан на Иран и Индию, — рассказал вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В свою очередь раис Татарстана выразил уверенность в том, что республику посетит огромное количество гостей, так как для этого тоже была проведена масштабная работа.

— Все идет по намеченному плану. В последние месяцы мы совершили ряд поездок в Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и другие страны. Я уверен, что серьезные делегации прибудут из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии. Планируется, что будут делегации из 60—65 стран и более 30 субъектов России, — рассказал он.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, мероприятие станет «хорошей возможностью» для страны начать работу в новых направлениях, которые необходимы сегодня как никогда раньше.

— Этот форум проводится не первый год, а сегодня благодаря тому, что президент России Владимир Путин определил его как федеральный, к этой работе подключились все органы власти и федеральные структуры. Я хочу сказать, что будет много интересных стратегических направлений. Не только халяль, но и серьезные логистические и экономические вопросы. Один из вопросов сегодня — это доступ к финансовым инструментам. Исламский банкинг у нас пока только в разговоре. Поэтому это тоже хорошая возможность для нашей страны. У нас есть уверенность, и мы достойно проведем этот форум, — подчеркнул глава республики.

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Максим Кокунин