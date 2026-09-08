Сергей Страмоус ушел с поста замглавы Росавиации
Ранее кадровые перестановки затронули и дипломатический корпус
Заместитель руководителя Росавиации Сергей Страмоус оставил свой пост по личной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
В документе указано: «Освободить Страмоуса Сергея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе».
Стоит отметить, что кадровые перестановки затронули и дипломатический корпус. Ранее, 1 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о плановом завершении работы Андрея Келина на посту посла Российской Федерации в Великобритании. Комментируя ситуацию, Захарова напомнила, что назначение руководителей российских дипмиссий является исключительной прерогативой главы государства и осуществляется в строгом соответствии с установленными регламентами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».