Более тысячи иностранцев лишились российского гражданства за семь месяцев

72% случаев связаны с вступлением в силу приговоров суда за преступления

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С начала 2026 года решения о принудительном прекращении гражданства России приняты в отношении более тысячи человек, передают РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

72% случаев связаны с вступлением в силу приговоров суда за преступления. 11% решений приняты за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет, 10% — за действия, создающие угрозу национальной безопасности, 7% — за подделку документов или ложные сведения при приеме в гражданство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется противодействию угрозам от натурализованных граждан, подчеркнула Волк. МВД ведет системную работу по недопущению приема в гражданство лиц без законных оснований. Число отклоненных заявлений за семь месяцев выросло на 10%, более половины отказов — из-за поддельных или недействительных документов.

Представление недостоверных сведений выявляется как на этапе рассмотрения заявления, так и после приема в гражданство и влечет установленные законом последствия, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число статей для высылки мигрантов выросло с 22 до 45. Также повышены штрафы по миграционным статьям.

Алсу Сабирзанова