Центр цифровой трансформации Татарстана возглавил Алексей Едельсков

Фото: telegram-канал Айрата Хайруллина

Руководителем Центра цифровой трансформации Татарстана назначен Алексей Едельсков. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, который сегодня представил нового директора коллективу ЦЦТ.

Работать в Центре цифровой трансформации Татарстана Алексей Едельсков начал недавно. С июня 2022 года он занимал должность начальника управления технологической инфраструктуры ЦЦТ.

Карьеру в отрасли Алексей Едельсков начал в казанском филиале ФГУП «НТЦ «Атлас». Работал в КГТУ им. А.Н. Туполева, в компаниях «Ак Барс Девелопмент» и «Ойлэкт». До ЦЦТ в 2019—2022 годах трудился в департаменте информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.



Алексей Едельсков — кандидат технических наук. Образование он получил в Институте радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, а также в РАНХиГС при президенте России.

До назначения Алексея Едельскова исполняющим обязанности директора Центра цифровой трансформации Татарстана был Булат Исмагилов.

Центр цифровой трансформации в республике создали в 2019 году. Он занимается трансформацией системы госуправления и оказания государственных и муниципальных услуг с внедрением цифровых технологий и платформенных решений, «обеспечивающих сквозную межотраслевую цифровизацию процессов с устойчивой информационной безопасностью и формированием клиентоориентированной технологической инфраструктуры Татарстана».

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Татьяна Демина