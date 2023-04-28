Центр цифровой трансформации Татарстана возглавил Алексей Едельсков
Руководителем Центра цифровой трансформации Татарстана назначен Алексей Едельсков. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, который сегодня представил нового директора коллективу ЦЦТ.
Работать в Центре цифровой трансформации Татарстана Алексей Едельсков начал недавно. С июня 2022 года он занимал должность начальника управления технологической инфраструктуры ЦЦТ.
Карьеру в отрасли Алексей Едельсков начал в казанском филиале ФГУП «НТЦ «Атлас». Работал в КГТУ им. А.Н. Туполева, в компаниях «Ак Барс Девелопмент» и «Ойлэкт». До ЦЦТ в 2019—2022 годах трудился в департаменте информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Алексей Едельсков — кандидат технических наук. Образование он получил в Институте радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, а также в РАНХиГС при президенте России.
До назначения Алексея Едельскова исполняющим обязанности директора Центра цифровой трансформации Татарстана был Булат Исмагилов.
Центр цифровой трансформации в республике создали в 2019 году. Он занимается трансформацией системы госуправления и оказания государственных и муниципальных услуг с внедрением цифровых технологий и платформенных решений, «обеспечивающих сквозную межотраслевую цифровизацию процессов с устойчивой информационной безопасностью и формированием клиентоориентированной технологической инфраструктуры Татарстана».
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