Эльвира Набиуллина озвучила возможные сроки завершения пилотного проекта по цифровому рублю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о сроках завершения пилотного проекта по цифровому рублю. Она считает, что этот процесс продлится как минимум до конца года.

— Мы сейчас проводим пилот. Мы делали тест, сейчас будем выходить в пилот. Но до широкого распространения цифровых рублей должен успешно завершиться пилот. Мы будем его проводить столько, сколько нужно, как минимум до конца этого года, может быть, дольше, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: cbr.ru

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако «пилот» не запустился в заявленные сроки. Что тормозит введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



На прошлой неделе Набиуллина рассказала, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Также в Центробанке определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька.

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Айрат Назипов