Выставку авангарда из ГМИИ Татарстана планируют провести в Абу-Даби

Стороны обсудили проведение выставки в Bassam Freiha Art Foundation на Музейном острове в Абу-Даби

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На полях Ежегодного инвестиционного форума в Дубае раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с искусствоведом Зельфирой Трегуловой, бывшим руководителем Третьяковской галереи. Стороны обсудили проект выставки живописи авангарда из собрания Государственного музея изобразительных искусств республики в Bassam Freiha Art Foundation на Музейном острове в Абу-Даби.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Коллекция Государственного музея изобразительных искусств — одно из самых ярких музейных собраний в Поволжье. В ней представлено порядка 150 произведений. Уверен, реализация этого проекта будет иметь большое значение, укрепит культурный диалог между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, привлечет внимание международной аудитории к художественному наследию России через региональные музейные собрания, — отметил Минниханов.

Зельфира Трегулова рассказала, что фонд является некоммерческим — все выставки и посещения бесплатны. Минниханов поручил профильному министерству подготовить предложения по организации работы и проработать формат. Выставка планируется в 2027 году с учетом оформления всех необходимых документов для вывоза ценностей.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ для участия в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. В этом году его программа посвящена трансформации глобального процветания и открытию новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее.

Алсу Сабирзанова