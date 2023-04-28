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МВФ: экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

10:11, 28.04.2023
МВФ: экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, сказано в докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе.

— После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%, — сказано в докладе.

МВФ ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%, сообщает ТАСС.

В докладе указывается, что к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли привели значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти. Россия может перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые этого не сделали.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Помощник президента, экс-министр экономического развития страны Максим Орешкин указывал, что на конец апреля 2023-го годовая инфляция в России составила около 2,5%. По его словам, вместе со снижением инфляции в России активно растут зарплаты. По его словам, уровень зарплат в России в этом году будет расти и по итогам апреля составит 10% в годовом выражении.

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Маргарита Головатенко
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