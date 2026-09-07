В Татарстане на четверть сократилось количество укусов клещей

С начала сезона по поводу присасывания клещей обратились 8 155 человек

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С начала сезона в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 8 155 человек, из них 1 758 детей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 10 782 человека. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Казани (3 330), Набережных Челнах (618), Зеленодольском (401), Альметьевском (385) и Нижнекамском (379) районах.

Всего исследовано 3 404 клеща, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 836 клещах (24,5%), гранулоцитарного анаплазмоза — в 57 (1,7%), моноцитарного эрлихиоза — в 16 (0,5%), клещевого энцефалита — в 13 (0,4%). Зарегистрировано 30 случаев боррелиоза и три завозных случая энцефалита после отдыха в Челябинской, Кемеровской областях и Новосибирске.

В республике обработано от клещей 3 108 гектаров. Это парки, скверы и места массового отдыха, включая территории летних лагерей. Иммунизацией против энцефалита охвачены 14 474 человека, что составляет 113% от плана.

Специалисты предупреждают, что в теплую осеннюю погоду клещи сохраняют активность. Второй пик их активности зачастую приходится на сентябрь и октябрь. Владельцам дачных и частных участков рекомендуется регулярно косить траву и убирать опавшую листву, ветки и садовый мусор, чтобы ликвидировать участки, благоприятные для обитания клещей.

Ранее сообщалось, что с жалобами на укусы клещей обратились 7,5 тыс. татарстанцев.

Алсу Сабирзанова