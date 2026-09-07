Президент Турции оценил влияние кризиса вокруг Ирана на экономику и цены в стране

Особенно заметно выросли цены на дизельное топливо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о глобальном влиянии конфликта США и Израиля с Ираном, которое ощущается по всему миру, включая Турцию. Это заявление было сделано после заседания кабинета министров в Анкаре, пишет ТАСС.

Эрдоган отметил, что последствия глобального кризиса, вызванного событиями в Иране, отражаются на инфляции и ценах в стране.

— Как и в других государствах, включая США, цены на нефть достигли исторических максимумов. Особенно заметно выросли цены на дизельное топливо. Похоже, что стоимость нефти продолжит расти, пока не будет найдено решение ситуации в Ормузском проливе, — добавил президент.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

6 сентября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представил программу экономического развития на 2027—2029 годы, в которой были пересмотрены ключевые показатели, включая сроки достижения единоразового уровня инфляции, которые теперь откладываются до 2029 года. По данным Центрального банка, влияние войны США и Израиля с Ираном на инфляцию оценивается в дополнение около семи процентных пунктов.

В контексте региональной ситуации Эрдоган указал, что «счет за войну, развязанную Израилем, оплачивают не только народ Ирана и страны Персидского залива, но и все, кто вовлечен в этот конфликт».

Он также подчеркнул, что благодаря лжи и саботажу со стороны Израиля были сорваны исламабадские соглашения, которые могли бы принести облегчение всему региону.

— Пока радикальная идеология, рассматривающая возможность мира как угрозу, не изменится, кризис в нашем регионе продолжит усугубляться, — заключил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что инфляция в Турции замедлилась до минимума с марта.

Никита Егоров