В России разработают новую систему зарплат для врачей и медсестер

Доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%

Фото: Владимир Васильев

К концу 2026 года в России планируется внедрение единой системы оплаты труда для медицинских работников. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

Он отметил, что в настоящее время существуют значительные различия в подходах к формированию заработной платы в разных регионах, а в некоторых субъектах сами медучреждения определяют структуру зарплат. Это приводит к тому, что за одинаковую работу врачи могут получать совершенно разные суммы в зависимости от региона. Согласно новым правилам, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсационных выплат должна составлять не менее 50%, тогда как стимулирующие выплаты не смогут превышать оставшиеся 50%. Ожидается, что разработанный подход будет протестирован и введен в начале 2027 года. В настоящее время же в ряде регионов окладная часть часто оказывается ниже рекомендованных значений и значительная часть дохода медицинских работников формируется за счет премий, добавил председатель профсоюза.

Работы по созданию единой системы оплаты труда медицинских работников начались еще до пандемии COVID-19, однако их реализация была приостановлена из-за высоких стимулирующих выплат, обеспечивавшихся помощью пациентам с коронавирусом, рассказал Анатолий Домников. Сейчас, когда ситуация более или менее стабилизировалась, президент Владимир Путин поставил задачу разработать новые подходы к оплате труда в бюджетной сфере. По словам Домникова, Минтруд, а также Минздрав, Минкульт и Минобрнауки уже работают над этой инициативой.

Заработная плата работников здравоохранения будет основываться на тарифной ставке, к которой прибавляются компенсационные выплаты, такие как северный коэффициент, и стимулирующие выплаты, то есть премии. Оклад и компенсации обязательны к выплате всегда, тогда как стимулирующие выплаты могут быть снижены в любой момент, что создает риск для медицинских работников, отметил председатель профсоюза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в некоторых регионах зарплата врачей формируется по принципу «кнута и пряника», утверждает HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. В таких случаях оклад может ограничиваться уровнем МРОТ (27 093 руб. в 2026 году), а премии могут не выплачиваться по усмотрению руководства. По мнению Мурадяна, такая система создает давление на врачей и не способствует улучшению качества работы. Напротив, новая модель оплаты труда должна расширить социальные гарантии медиков и защитить их от произвольных решений работодателей.

Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов считает, что обозначенные сроки перехода к единой системе оплаты труда выглядят амбициозно. Он полагает, что перенастроить местные механизмы формирования зарплат без снижения общего дохода медиков удастся скорее к концу 2027 — началу 2028 года. Регионам потребуется серьезная методическая работа по перераспределению средств в рамках существующего фонда оплаты труда и выравниванию дисбалансов, возникших из-за различных бюджетных возможностей и программ поддержки.

Муслимов также отметил, что в текущих условиях медработники зачастую оказываются в ситуации, когда должны беспокоиться не о здоровье пациентов, а о собственных финансовых затруднениях. Это противоречит самой сути их профессии. Он подчеркивает, что НАУЗ настаивает на повышении доходов врачей до уровня, сопоставимого с заработком работников банковской сферы, начинать это повышение целесообразнее всего с врачей и фельдшеров, работающих в сложных условиях, например в службе скорой помощи.

Руководитель московского отделения независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова добавила, что гарантированная часть дохода делает профессию более стабильной и предсказуемой. Возможность получать достойную зарплату на одной ставке, а не полагаясь на переработки, помогает снизить нагрузку и избежать выгорания, что является ключевым фактором для удержания врачей на фоне дефицита кадров. При этом для достижения значительных результатов также необходимо повысить стоимость ставки заработной платы, поскольку простая перестройка структуры зарплаты вопрос не решает.

Никита Егоров