Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. За его нарушение предусмотрена ответственность.
С 1 июня 2023 года вейпы в России можно будет приобрести только в магазинах и павильонах. Торговля ими на ярмарках, выставках, а также дистанционным способом или с использованием автоматов попадает под запрет.
Запрещается также выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте. Исключение — когда покупатель просит показать товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Нельзя также устанавливать скидки на такую продукцию.
Законом увеличиваются административные штрафы за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов. Для граждан он вырастет с 20—40 тысяч до 40—60 тысяч рублей, для должностных лиц — с 40—70 тысяч до 150—300 тысяч, а для юрлиц — со 150—300 тысяч до 400—600 тысяч.
Вырастут в России и штрафы за привлечение детей и подростков к курению. Для физлиц они увеличатся с 1—2 тысяч до 2—5 тысяч рублей. Родителям или законным представителям несовершеннолетних за подобное правонарушение будет грозить не 2—3 тысячи, а 5—7 тысяч рублей.
26 апреля закон о запрете продажи вейпов детям и подросткам одобрил Совет Федерации. В Госдуме документ приняли 13 апреля.
Напомним, поручение изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов в России профильным комитетам Госдумы в январе 2023 года дал ее председатель Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что школьники сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов.
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