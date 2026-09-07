В Татарстане планируют привить 60% населения от гриппа
Это около 2,4 млн человек
Осенью 2026 года в республике планируется вакцинировать 60% населения. Это около 2,4 млн человек. Соответствующее решение подписала председатель санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, сообщает управление Роспотребнадзора по республики.
К группе риска относятся дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Вакцинация будет проведена за счет федерального бюджета.
Руководителям предприятий и организаций рекомендовано обеспечить иммунизацию сотрудников, не входящих в группы риска, за счет средств работодателей с охватом не менее 75%. Работодатели также должны проводить контроль температуры перед допуском на рабочие места и отстранять сотрудников с признаками инфекций.
Транспортным организациям поручено регулярно дезинфицировать общественный транспорт средствами, эффективными против вирусов.
Ранее сообщалось, что в 2025 году всего лишь 0,004% вакцинированных россиян заболели гриппом. Всего прививку получили более 80,4 млн граждан, что составляет чуть менее половины российского населения.
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