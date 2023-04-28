Участие в KazanForum подтвердили 65 стран и 30 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день свое участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на протокольной части заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

По его словам, в Казань прибудут зарубежные министры и дипломаты.

— Это подчеркивает высокий статус форума как площадки экономического взаимодействия России и стран исламского мира, — сказал раис республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рустам Минниханов напомнил, что в рамках KazanForum состоится более 150 деловых сессий. В них примут участие более 750 спикеров.

Напомним, в 2023 году форум по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2023 пройдет в столице Татарстана 18—19 мая. Мероприятие примет МВЦ «Казань Экспо».

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Максим Кокунин