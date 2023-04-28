В Казани прошел первый рейд по соблюдению правил парковки электросамокатов

В Казани 28 апреля провели первый в 2023 году рейд по соблюдению правил парковки электросамокатов. По его итогам 27 СИМов отправили на склад МУП «Метроэлектротранс».

Председатель казанского Комитета по транспорту Амир Сафин заявил, что «в целом проблем и сложностей с самокатами нет». Он напомнил, что властями для СИМ определены парковочные места и размещать их хаотично или в местах без специальной разметки, запрещено.

Рейды в Казани планируют проводить каждую неделю. Сегодня сотрудники ГИБДД и представители городской власти провели проверку трех парковочных площадок, на которые жаловались местные жители.



Проинспектирована была парковка по ул. Газовой рядом с Исламским университетом — именно с нее и отправили на склад 27 электросамокатов, размещенных хаотично, в том числе друг на друге. Также проверены площадки у ТЦ «Кольцо» и на Кремлевской набережной — там лишь пара СИМов были припаркованы не по правилам.

Фото: kzn.ru

В этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go. Количество парковок для них в этом году увеличили на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи.

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Татьяна Демина