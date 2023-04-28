Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году. По расчетам регулятора, она составит 4,5—6,5%, а не 5—7%, как ожидалось раньше.

— В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России напомнили, что годовая инфляция в марте замедлилась до 3,5% после февральских 11%. Это объясняется влиянием эффекта высокой базы.

Фото: cbr.ru

Как сообщает ЦБ, по состоянию на 24 апреля годовая инфляции в стране составила 2,5%. Такую цифру на этой неделе озвучивал и помощник президента, экс-министр экономического развития России Максим Орешкин.

Банк России 28 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. На ближайших заседаниях он оценит целесообразность ее повышения для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

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Татьяна Демина