Владимир Путин подписал закон о введении пожизненного лишения свободы за госизмену
В России вводится наказание в виде пожизненного лишения свободы за государственную измену. Закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс, подписал президент страны Владимир Путин.
Согласно документу, наказание до пяти лет тюрьмы предусматривается за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций.
Статья Уголовного кодекса России о «Госизмене» устанавливает пожизненное лишение свободы, тогда как сейчас предполагается до 20 лет лишения свободы. Ужесточается наказание по статье «Террористический акт» — максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы.
Совет Федерации одобрил закон, который вводит в России пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм, 26 апреля.
Госдума 18 апреля во втором и третьем чтениях приняла поправки о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. Они вносятся в статью 275 УК РФ.
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