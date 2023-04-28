Владимир Путин подписал закон о введении пожизненного лишения свободы за госизмену

В России вводится наказание в виде пожизненного лишения свободы за государственную измену. Закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс, подписал президент страны Владимир Путин.



Согласно документу, наказание до пяти лет тюрьмы предусматривается за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций.

Статья Уголовного кодекса России о «Госизмене» устанавливает пожизненное лишение свободы, тогда как сейчас предполагается до 20 лет лишения свободы. Ужесточается наказание по статье «Террористический акт» — максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет Федерации одобрил закон, который вводит в России пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм, 26 апреля.



Госдума 18 апреля во втором и третьем чтениях приняла поправки о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. Они вносятся в статью 275 УК РФ.

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Маргарита Головатенко