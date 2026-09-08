«Дата выбрана не случайно»: глава Минфина РТ поздравил жителей с Днем финансиста

Работник финансовой сферы Татарстана — это специалист, ежедневно обеспечивающий финансовую стабильность региона

Финансы являются кровеносной системой экономики, прочным фундаментом государства. Поэтому профессия финансиста была и остается одной из самых ответственных и востребованных во все времена. Об этом сообщил глава Минфина Татарстана Марат Файзрахманов, поздравляя представителей профессии с профессиональным праздником.

— Дата 8 сентября выбрана для этого торжества не случайно. Именно в этот день в 1802 году император Александр I учредил своим Манифестом Министерство финансов Российской империи. С этой исторической точки отсчета в России начала развиваться и крепнуть систематизированная государственная финансовая система — как на федеральном уровне, так и в регионах, — сказал он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава Минфина республики также отметил, что современный работник финансовой сферы Татарстана — это компетентный, высококлассный специалист, ежедневно обеспечивающий финансовую стабильность республики. Сотрудники Минфина Татарстана сталкиваются сегодня со все более сложными вызовами: на них лежит решение задач по обеспечению сбалансированности бюджета и исполнению расходных обязательств, внедрение новых финансовых инструментов и работа в условиях постоянно меняющейся глобальной конъюнктуры требуют совершенно новых подходов.

— Это значит, что современный финансист — это еще и человек с острым аналитическим складом ума, стратегическим видением, способный принимать выверенные решения в нестандартных ситуациях. В Татарстане эти качества наших финансистов позволяют эффективно реализовывать социальные программы, масштабные проекты развития, — добавил министр.



Никита Егоров