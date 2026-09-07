Экс-начальника отделения казанской налоговой обвинили во взятке

Взятка была в виде 10 тонн песчано-гравийной смеси

Фото: Реальное время

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделов налоговой службы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также фигурантом стал 51-летний местный житель, которого обвиняют в даче взятки по ч. 3 ст. 291 УК РФ, сообщает прокуратура Приволжского района Казани.

В 2023 году мужчина, представляя интересы организации, учредителем которой является его супруга, попросил начальницу отдела оказать содействие в «успешном» завершении камеральной налоговой проверки и избежать ответственности. Женщина согласилась, запросив взятку в виде 10 тонн песчано-гравийной смеси. Мужчина отгрузил материалы на сумму 14 тыс. рублей.

Однако начальница отдела не имела фактической возможности повлиять на результаты проверки. В итоге учредителя организации все равно привлекли к налоговой ответственности.

Прокуратура направила материалы для возбуждения уголовных дел. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что фирма из Казани лишилась стройматериалов на 1,5 млн из-за мошенников. Водителя обманули по телефону и заставили выгрузить груз в другом месте.

Алсу Сабирзанова