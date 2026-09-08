Над российскими регионами минувшей ночью сбили 384 украинских БПЛА

Речь идет о 15 субъектах страны

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, цели были поражены над акваторией Черного моря.

Никита Егоров