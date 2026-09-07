Владимир Путин поручил создать комиссию по применению ограничительных мер

Инициатива коснется тех, кто уехал из страны для уклонения от исполнения назначенного наказания

Президент России Владимир Путин дал поручение создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросами введения временных ограничительных мер в отношении граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения назначенного наказания.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав комиссии входят представители Минюста, МВД РФ, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры РФ.



В положении о комиссии говорится, что ее основной задачей является рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам лица, в отношении которого применяются ограничительные меры, если они не имеют собственного дохода.

В документе отмечается, что межведомственная комиссия по применению временных ограничительных мер является коллегиальным органом, образованным в целях реализации положений части 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года №284-Ф3 «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания».

Ранее сообщалось, что более тысячи иностранцев лишились российского гражданства за семь месяцев.

Никита Егоров