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Владимир Путин поручил создать комиссию по применению ограничительных мер

16:15, 07.09.2026

Инициатива коснется тех, кто уехал из страны для уклонения от исполнения назначенного наказания

Владимир Путин поручил создать комиссию по применению ограничительных мер
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросами введения временных ограничительных мер в отношении граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения назначенного наказания.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав комиссии входят представители Минюста, МВД РФ, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры РФ.

В положении о комиссии говорится, что ее основной задачей является рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам лица, в отношении которого применяются ограничительные меры, если они не имеют собственного дохода.

В документе отмечается, что межведомственная комиссия по применению временных ограничительных мер является коллегиальным органом, образованным в целях реализации положений части 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года №284-Ф3 «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания».

Ранее сообщалось, что более тысячи иностранцев лишились российского гражданства за семь месяцев.

Никита Егоров

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