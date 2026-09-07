Мишустин поручил проверить эффективность форумов

Инициатива исходит от Валентины Матвиенко, которая в июне обратилась к главе правительства с предложением сократить число мероприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину проанализировать эффективность форумов, проводимых за счет федерального и региональных бюджетов. Предложения по оптимизации необходимо представить до 1 декабря 2026 года, сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива исходит от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в июне обратилась к главе правительства с предложением сократить число мероприятий. По ее словам, многие форумы не приносят должной отдачи и отвлекают чиновников от текущей работы.

В августе вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил приостановить финансирование подготовки и проведения саммитов, конференций и других мероприятий на 2026–2028 годы. Окончательное решение по приоритетам останется за Администрацией президента.

Мишустин поддержал предложение Матвиенко, отметив, что необходимо минимизировать мероприятия без целевой отдачи. При этом, по его словам, бизнес и промышленники должны сами заниматься организацией таких событий, а правительство будет поддерживать только разумные инициативы.

Ранее сообщалось, что президент России представил важные экономические инициативы на Восточном экономическом форуме. За 11 лет в Дальневосточный регион привлечено 25 триллионов рублей инвестиций, при этом экономика в целом показывает устойчивый рост.

Алсу Сабирзанова