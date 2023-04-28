Набиуллина: повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании
Повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров Банка России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
— Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижения цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки, — приводит ее слова ТАСС.
Банк России сегодня в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Она держится на этом уровне с сентября прошлого года.
Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году. По расчетам регулятора, она составит 4,5—6,5%, а не 5—7%, как ожидалось раньше.
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