Набиуллина: повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров Банка России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



— Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижения цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки, — приводит ее слова ТАСС.

Банк России сегодня в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Она держится на этом уровне с сентября прошлого года.

Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году. По расчетам регулятора, она составит 4,5—6,5%, а не 5—7%, как ожидалось раньше.

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Маргарита Головатенко