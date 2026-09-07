Российский турпоток в ОАЭ упал на 40%

Цены на отдых в ОАЭ пока остаются демократичными

За первые восемь месяцев 2026 года продажи туров в Эмираты отстают на 40% от уровня 2025 года, сообщают эксперты Российского союза туриндустрии.

Более активных бронирований туроператоры ожидают с середины сентября. «Все-таки у нас не так много популярных зимних направлений с хорошими отелями. И здесь Эмираты всегда были в тройке лидеров», — отметил гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Цены на отдых в ОАЭ пока остаются демократичными. Неделя на двоих с перелетом и проживанием в отеле 5* в Фуджейре в октябре стоит от 150 тыс. рублей. Однако из-за ослабления рубля и роста топливного сбора цены могут вырасти к зиме. Средний чек по ОАЭ уже немного вырос — с 84 тыс. рублей в 2025 году до 86,3 тыс. в 2026-м.

предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Главной проблемой направления остается нестабильность. Из-за геополитики туристы боятся бронировать туры заранее. Средняя глубина продаж упала с 46 дней в 2025 году до 24 в текущем. С марта по июнь организованный туризм в ОАЭ был практически закрыт.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии турпоток в Эмираты сократился на 45,7%, до 461 тыс. поездок. Сейчас основная доля бронирований на Ближнем Востоке приходится на ОАЭ, значительно отстают Оман и Катар. Туризм в Бахрейн практически остановился. Спрос на Саудовскую Аравию восстанавливается с трудом из-за отсутствия прямого авиасообщения.

Ранее сообщалось, что российские туристы возглавили поток отдыхающих в Анталье в 2026 году.

Алсу Сабирзанова