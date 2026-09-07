Посадку на самолеты и поезда планируют проводить через «Макс»
Пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска
Минтранс РФ планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда с помощью Max ID. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях ВЭФ.
— Что касается мессенджера «Макс», то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по Max ID. Однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска, — сказал министр.
Напомним, посадка по биометрии на поезда и самолеты уже доступна пассажирам. В апреле сервис запустили на поездах по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома и Москва — Иваново, в августе — на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. С июня россияне могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в Шереметьево и Пулково.
Ранее сообщалось, что отели в России будут заселять гостей через мессенджер «Maкс».
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