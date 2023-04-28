Марат Хуснуллин: движение по М-12 от Москвы до Казани откроют в конце 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до столицы Татарстана планируют в конце 2023 года. Такой срок озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии замыкания моста через Оку.

— Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении дороги от Москвы до Казани, — цитирует его ТАСС.

О планах сдать трассу до конца 2023 года, говорил в этом месяце и премьер-министр России Михаил Мишустин. «В текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани», — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Татьяна Демина