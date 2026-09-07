Спонсора «КАМАЗ-мастера» Бажанова заочно приговорили к 12 годам

Суд признал Бажанова виновным по трем эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Фото: Динар Фатыхов

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца банка «Мастер-капитал» и спонсора команды «КАМАЗ-мастер» Феликса Бажанова к 12 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает ТАСС.

Суд признал Бажанова виновным по трем эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание начнет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Защита осужденного намерена обжаловать приговор.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, в том числе на 2,23 млрд рублей. На имущество Бажанова, включая недвижимость, наложен арест.

По версии следствия, предприниматель похитил средства АО «Плутон» — крупнейшего производителя электровакуумных приборов военного и гражданского назначения. Его структура заключила договоры на ремонтные работы, но обязательства не выполнила. Кроме того, Бажанов осужден за хищение 1 млрд рублей из банка «Мастер-капитал», соучредителем которого он являлся. ЦБ лишил кредитную организацию лицензии в 2018 году, позже банк признали банкротом.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов потерял из-за мошенников порядка 6 млн рублей. Злоумышленники утверждали, что персональные данные мужчины стали известны мошенникам и ему необходимо перевести деньги на безопасный счет.

Алсу Сабирзанова