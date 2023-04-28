В Татарстане не ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом из-за «арктура»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всплеска заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «арктур» в Татарстане не ожидают. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Сильного роста заболеваемости не ожидается. Да, «арктур» — он несколько более контагиозный штамм, но с учетом того, что у нас на сегодня летний период, большие части коллективов будут разобщены, я имею в виду школы, трудовые коллективы, поэтому какого-то резкого всплеска заболеваемости не ожидается, — сказала она.

Любовь Авдонина обратила внимание, что, несмотря на отсутствие прогноза по росту заболеваемости, «про меры профилактики не забываем». Продолжат проводиться утренние фильтры в школах и трудовых коллективах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Все мероприятия профилактического характера будут продолжаться, и летняя кампания, которая впереди, она также будет проводиться с учетом мер профилактики, — добавила Любовь Авдонина.

В России выявили случаи заражения вариантом коронавируса «арктур» на прошлой неделе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что он обладает высокой контагиозностью и может обходить ранее сформированный иммунитет. Из-за этого в мае возможен всплеск заболеваемости.



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Татьяна Демина