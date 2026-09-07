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Более 3 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ

11:49, 07.09.2026

Подать заявление можно до 14 сентября

Более 3 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ
Фото: Динар Фатыхов

Более 3 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано через портал «Госуслуги». Об этом сообщило Минцифры, передают РИА «Новости».

Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября. В 32 регионах голосование будет организовано на федеральной платформе ДЭГ. Подать заявление на участие можно до 14 сентября включительно, там же можно изменить или отозвать решение.

Лидерами по числу поданных заявлений стали Московская и Свердловская области, Алтайский край, Ростовская область и Чувашия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белый список» — ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильного интернета. В регионах организуют точки доступа Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование на выборах в Госдуму уже стартовало за рубежом. Участки открылись в Сухуме, Мельбурне, Оране, Осиповичах, Вишакхапатнаме, Петропавловске, Костанае, Гвадалахаре, Бохтаре и Измите.

Алсу Сабирзанова

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