Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов по рынку труда
Рейтинговый балл республики составил 85,71
Татарстан занял четвертое место в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, сохранив позицию относительно предыдущего года. Рейтинговый балл республики составил 85,71, сообщается в исследовании РИА «Новости».
Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Москва (97,57 балла), Санкт-Петербург (93,26) и Московская область (91,59). На пятую позицию поднялась Ленинградская область (81,08). В первую десятку также вошли Нижегородская и Тюменская области.
В целом по стране значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2024 годом выросло на 1,42 пункта. Регионы-лидеры характеризуются высокими зарплатами, низкой безработицей и большой емкостью рынка труда.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов России по трудоустройству. Медианная зарплата составляет 81,4 тыс. рублей.
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