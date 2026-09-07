Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов по рынку труда

Рейтинговый балл республики составил 85,71

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, сохранив позицию относительно предыдущего года. Рейтинговый балл республики составил 85,71, сообщается в исследовании РИА «Новости».

Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Москва (97,57 балла), Санкт-Петербург (93,26) и Московская область (91,59). На пятую позицию поднялась Ленинградская область (81,08). В первую десятку также вошли Нижегородская и Тюменская области.

В целом по стране значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2024 годом выросло на 1,42 пункта. Регионы-лидеры характеризуются высокими зарплатами, низкой безработицей и большой емкостью рынка труда.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов России по трудоустройству. Медианная зарплата составляет 81,4 тыс. рублей.

Алсу Сабирзанова