Казанцы рассказали, сколько денег дают своему ребенку на карманные расходы

Каждый четвертый казанский родитель выделяет на карманные расходы ребенка школьного возраста до трех тысяч рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

Каждый четвертый (28%) родитель из Казани выделяет на карманные расходы ребенка школьного возраста до трех тысяч рублей в месяц, 39% родителей позволяют своим детям самостоятельно распоряжаться суммами от 3 до 5 тыс. рублей, еще около 33% переводят не менее 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного аналитиками Группы Ренессанс Страхование среди 1098 россиян из крупных городов и в том числе Казани.

Свыше трети (35%) респондентов считают, что распоряжаться собственными накоплениями ребенок вправе с 16—17 лет, а по мнению 17% — только после совершеннолетия. В каждой четвертой семье дети могут решать судьбу личных накоплений с 14—15 лет, а у 4% опрошенных — с 10–13 лет.

Если ребенку подарят крупную сумму, лишь 38% родителей позволят ему распорядиться деньгами на свое усмотрение. Еще 32% настоят на том, что все нужно отложить в накопления, каждый седьмой родитель распределит полученные средства на необходимые для ребенка вещи, включая технику или одежду. Еще 8% посчитают правильным отправить их на инвестиционный счет, а 5% — потратить на образование ребенка.

— Финансовой грамотности учит не разговор, а практика — собственные деньги, которыми ребенок распоряжается сам, и то, что он видит дома: как в семье обсуждают покупки, откладывают, от чего-то отказываются. Начинать можно с 5—7 лет, когда ребенок уже способен удерживать простую цель и ждать ради нее. Данные опроса это косвенно подтверждают: неумение планировать и импульсивные покупки — не дефицит знаний, а несформированный навык саморегуляции, которому просто негде было тренироваться. Дальше важна регулярность: фиксированный день, фиксированная сумма, без внеплановых доплат под настроение и без привязки к оценкам, иначе деньги становятся инструментом контроля, а не обучения. А размер выводится из двух вещей — горизонта и зоны ответственности: младшему школьнику — сумма на неделю, с 12—13 лет — на месяц, и ровно на те траты, на которые вы договорились. За ориентир можно взять стоимость двух-трех вещей, которые ребенок обычно просит за этот период: денег должно хватать на выбор, но не на все сразу, потому что дефицит и есть обучающий механизм, — комментирует Евгений Глаголев, глава психологического хаба «Просебя» (входит в Группу Ренессанс Страхование).

По мнению татарстанцев**, главными причинами первых финансовых ошибок подростков и молодежи становятся неумение планировать расходы (38%) и недостаток контроля со стороны родителей (32%). Треть считают, что всему виной импульсивные покупки (28%), а 25% видят причину в интернет-мошенниках. В числе популярных, по мнению опрошенных, причин финансовых ошибок молодежи также оказались покупки внутри мобильных и компьютерных игр (24%), а также желание соответствовать сверстникам (18%).

