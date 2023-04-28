Глава Минпросвещения России назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных. Его высказывания передает пресс-служба ведомства.

— Мы рекомендовали, что 22 и 23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23 и 24 июня пройдут выпускные. С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Главное — не волноваться, и все получится, — сказал министр.

В министерстве напомнили, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая.

Фото: realnoevremya.ru

В 2019 году в Казани вместо городского праздника по случаю последнего звонка 26 июня провели большой выпускной вечер. Решение приняли для того, чтобы не сбивать выпускников с рабочего ритма перед экзаменами.

В пандемийный 2020 год для школьников столицы Татарстана последний звонок прозвенел 30 мая в онлайн-формате. Тогда сообщалось, что для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.

Два года назад общегородской последний звонок не проводился, однако из-за трагедии в гимназии № 175 празднования в школах не отменялись. 29 июня на территории стадиона «Ак Барс Арена» прошел общегородской школьный выпускной.



В прошлом году в Казани последний звонок состоялся 24 мая.

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Айрат Назипов