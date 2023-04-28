ЦБ в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Она держится на этой отметке с сентября прошлого года.

— Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий, — сообщили в ЦБ.

В Центробанке указали, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе ЦБ. Это отражает увеличение внутреннего спроса и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5—6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В последний раз ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 7,5% в марте этого года.



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Маргарита Головатенко