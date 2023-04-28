Условный срок для могильного «монополиста»: в Челнах осужден директор кладбища

В Татарстане вынесли обвинительно-оправдательный приговор по первому в республике делу о монополии в сфере ритуальных услуг. Только что Набережночелнинский суд признал виновным по четырем эпизодам превышения полномочий директора городского кладбища Ришата Шайхулова и назначил ему наказание в 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

От наказания по эпизоду с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность Шайхулова освободили в связи с истечением срока давности по данному преступлению. А вот по самому тяжкому из эпизодов превышения — по ч.3 ст. 286 УК РФ — подсудимый был оправдан, как и по эпизоду незаконного использования «шпионской» техники.

По версии СК и прокуратуры, в 2020—2021 годах Шайхулов фактически ввел монополию на кладбище ГУП «Горкоммунхоз» — принуждал родственников умерших отказываться от уже заказанных ритуальных услуг по копке могил у одного предпринимателя в пользу аффилированных организаций, утверждая, что иначе покойников на этом кладбище похоронить не удастся. В результате граждане были вынуждены заключать новые договоры с подконтрольными директору фирмами и по завышенным ценам, считают силовики.

В прениях гособвинитель запрашивал для директора кладбища 4,5 года колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей по семи статьям УК РФ, включая пять эпизодов превышения полномочий, создание помех чужому бизнесу и незаконный оборот спецтехники для негласного получения информации — закупку и установку двух скрытых камер в помещениях ГУП «Горкоммунхоз».

Вину Ришат Шайхулов отрицал, в последнем слове просил о справедливом приговоре и напоминал, что вот уже второй год получает персональные благодарственные письма от генералов за организацию похорон погибших участников СВО.

Ирина Плотникова