В России подписан закон о лишении приобретенного гражданства за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.



К действиям, создающим угрозу национальной безопасности, относятся в том числе публичные призывы к действиям против территориальной целостности, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооруженного мятежа.

Закон сокращает требования более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Расширяются полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

По упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя — иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.

Решение о лишении приобретенного гражданства можно обжаловать в суде — такая возможность предусмотрена законом.

Фото: duma.gov.ru

В марте Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации. Ужесточается наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил за рубежом. Поправки вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, а еще поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.

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Маргарита Головатенко